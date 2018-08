Away sa NFA ug NFA Council ipaayo sa Malakanyang – Binay

Gustong palihukon ni Senadora Nancy Binay ang Malacañang sa panagbingkil sa National Food Authority (NFA) ug sa governing body niini nga NFA Council.

Giingong usa na ka tuig nga wala magkasabot sa palisiya taon ang NFA ug NFA Council busa usa ka tuig na usab nga apektado ang suplay ug presyo sa bugas.

“Mahigit isang taon na pong nagtuturuan, nagsisisihan at nagbabangayan ang NFA at NFA Council, at ang nakalulungkot, the row between the two offices has already reached a deadlock placing the entire country in an episodic and often cyclical food insecurity status,” matud ni Binay.

Sayo niini gibasol sa NFA ang NFA Council sa kakulangan sa pagpundo ug bugas tungod kay wala sila dayun hatagi ug pagtugot nga maka palit ug bugas.

Oktubre 2017 pa nangayog permiso ang NFA aron makapalit ug 1-milyong metriko tonelada nga bugas apan Mayo 2018 lang mihatag ug go-signal ang NFA Council.

Matud usab ni Department of Trade and Industry (DTI) Undersecretary Ruth Castelo, miyembro sa Council, wala dayun iduso sa NFA ang gipangayo niining imbentaryo sa suplay sa bugas.