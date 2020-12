Away politika, resbak ng BIFF sinisilip sa Maguindanao attack

Tatlong anggulo ang sinisilip ng pulis sa nangyaring pag-atake ng nasa 50 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) sa Datu Piang, Maguindanao.

Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año, na base sa inilahad sa kanya ni PNP Chief Police General Debold Sinas patuloy ang imbestigasyon sa nangyaring pag-atake ng gabi ng Disyembre 3.

Kabilang sa tinitignang motibo, ay ang political rivalry ng mga local executive sa lugar, lalo na sa pagitan ng mayor at vice mayor; paghihiganti sa BIFF member na si Abu Suffian sa pulis operation sa Cotabato City noong December 1; at personal na galit ng ilang BIFF member laban sa chief of police ng Datu Piang dahil sa pagkakaaresto ng dalawang miyembro nito.

Balik na umano sa regular na aktibidad ang munisipalidad bagama’t nakaalerto pa rin ang kapulisan.

“Ang grupo na ‘to ay nabi-belong sa BIFF at Dawlah Islamiya. More or less 50 sila, nahahati sa dalawang grupo. Ang isang grupo nag-attempt na mag-harass doon sa headquarters ng Charlie Company, 6th Infantry Battalion at saka ‘yung 30 po nag-attempt na pasukin ang poblacion Datu Piang in the attempt to target the chief of police of Datu Piang…si Police Captain Israel Bayona,” sabi ni Lt. Col. Anhouvic Atilano, tagapagsalita ng Philippine Army 6th Infantry Division at Joint Task Force-Central. (Kiko Cueto)