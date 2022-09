Away ni LTO Chief Guadiz vs. Dermalog

Pag-upo sa puwesto ng bagong LTO Chief Assistant Secretary Teofilo Guadiz III, agad nitong pinansin ang mga ulat na mahabang pila sa mga opisina ng LTO dulot ng mabagal na proseso ng rehistro ng kotse at renewal ng mga lisensiya.

“We cannot ignore the sentiments of the motoring public. Their complaints were duly noted, and we would like to assure them that we will seek immediate resolution to their complaints so that their experience when coming to the LTO will always be a pleasant one,” ang sabi ni LTO Chief Guadiz.

“It is a pity that they will spend their entire day at the LTO and yet come home empty handed or are unsure when they will be able to receive their documents,” dagdag pa niya.

Kaya naman umugong ang balita na posibleng palitan ng LTO ang bagong IT provider na Dermalog Identification Systems, ang gumawa ng Land Transportation Management System (LTMS portal). Kumalat pa ang tsismis na ibabalik ang dating IT provider na Stradcom.

Nilinaw ng LTO Chief na walang ganoong balak ang ahensiya. “It was never the intention of LTO to replace Dermalog as its IT systems provider because doing so at this time will produce more problems instead of solutions,” paliwanag ni Chief Guadiz.

Nakipagpulong si Chief Guadiz sa mga opisyal ng Dermalog noong Agosto 11 para talakayin ang problema at maghanap ng solusyon.

Pero sa huling araw ng Agosto, gaya nang naikuwento ko sa inyo last week, nakaranas ng malawakang “offline” ang mga opisina ng LTO sa buong bansa, na nagdulot ng abala sa mga nagpunta sa LTO.

Napilitan tuloy ang LTO na humingi ng paumanhin sa publiko: “Humihingi po ng paunawa at paumanhin ang inyong LTO sa nararanasan ngayong pagbabagal sa sistema at mga transaksyon sa ilan sa mga tanggapan ng ahensya. Kasalukuyan na ring inaalam ng aming mga eksperto sa teknolohiya ang pinagmulan ng problemang teknikal at makatitiyak ang publiko na ginagawan na ito ng solusyon upang sa lalong madaling panahon ay maibalik ang normal na operasyon. Makakaasa po ang publiko sa pagsisikap ng LTO na mapabuti ang serbisyo at nang maiwasan ang katulad na sitwasyon sa hinaharap.”

Sumagot ang Dermalog na walang problema ang LTMS. “This is a Network issue of LTO and not an Issue of LTMS. The software is working. LTO already involved their network supplier and internet service provider to investigate. Again, ang internet at network ni LTO ang problema, hindi ang software,” ang pahayag ng Dermalog spokesperson, Atty. Nikki de Vega.

Sa press conference noong Sep 7, nagpahiwatig ang Dermalog ng posibleng sabotahe sa LTO. “Meron kaming natuklasan na mas nakababahala. Base po sa imbestigasyon ng Dermalog kasama din ang LTO, natuklasan po namin na meron pong computer ng LTO, sa loob po mismo ng LTO Regional office, Region 4-A, na pinanggagalingan po ng high volume of traffic na nagko-cause po ng slowdown dun sa network mismo ng LTO,” ang pahayag ni Atty. De Vega.

Sinagot naman eto ni Chief Guadiz: “After watching the Press Conference of Dermalog, I am also currently crafting my answers point-by-point to the allegations of Dermalog, which I consider as a personal affront to me and the organization that I represent.”

Wala pang tatlong buwan pa lamang sa puwesto ang LTO Chief pero umiigting ang hidwaan sa pagitan ng ahensiya at ng Dermalog.

Habang nagbabatuhan sila ng akusasyon, taumbayan ang nagdurusa sa mabagal na serbisyo ng LTO dahil sa madalas na “offline” ng mga opisina nito. Dapat ay magkatuwang at nagtutulungan sila para solusyonan ang problema!