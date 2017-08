AWAY MAG-ASAWA O PULITIKA?

Ginulantang kahapon ng eskandalo si Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres Bautista makaraang akusahan ng kanyang asawang si Patricia na mayroon umanong ill-gotten wealth.

Sa pagsisiwalat ni Pat­ricia, mahigit kumulang sa P1 bilyon ang hidden wealth ng kanyang asawa. Kabilang umano rito ang P329 million passbook account, U.S. dollar account, Hong Kong dollar account, at mga condominium units sa Bonifacio Global City sa Taguig at San Francisco, California.

Itinanggi naman kahapon ng Comelec chief ang mga alegasyon ng kanyang asawa sa pagsasabing pera at pulitika ang nasa likod ng mga akusasyon sa kanya.

Inamin ni Bautista na nagkaharap na silang mag-asawa kay Pangulong Rodrigo Duterte na nagpayo sa kanila para ayusin ang gusot at isalba ang kanilang relasyon.

Payo pa umano sa kanila ng Pangulo na magbakasyon muna at bukas naman siya sa suhestiyon nito subalit ayaw ni Patricia.

Isiniwalat pa ni Bautista na mayroong sangkot na “third party” sa away nilang mag-asawa.

“To be honest, I don’t know but I’ve been told that there is a political agenda behind this move…I think that there are other factors that are moving from the usual marital problems that married people have to contend with,” dagdag ni Bautista.

“She has been asking for a lot of money and I told here again, these monies do not belong to me. Because they belong to my family members. And I do have substantial money which is shown in my SALN and I was willing to give her her fair share of that but she wants a lot more. And I think that the President also understood that,” sabi pa ni Bautista.

“Ang binabahiran ay hindi lang ako, ang Comelec, kundi pati ang eleksyon natin noong 2016,” ani Bautista sa kanyang press conference kahapon.

Binanggit nito na nakipagkita umano ang kanyang asawa sa ilang political personalities kailan lang.





Pero, itinanggi ito ni Atty. Martin Loon, abogado ni Patricia, at sinabing walang pulitiko na lumapit sa kanilang kampo at hindi rin humihingi ng pera si Patricia kapalit ng pananahimik nito.

DUTERTE AYAW MANGHIMASOK

Walang planong manghimasok si Pangulong Duterte sa isyung namamagitan sa mag-asawang Bautista.

“I was not meddling,” ang tugon ni Pangulong Duterte kagabi nang hingan ng reaksyon ng Malacañang press patungkol sa akusasyon laban kay Bautista na pagkakaroon ng ill-gotten wealth.

“I am not into the habit of prosecuting people on the other side of the fence,” ani Duterte.

Pero, inamin ni Duterte na nakipagkita siya kay Patricia noong Hulyo 26, sa kahilingan umano ng mga abogado nito.

Ayon sa Pangulo, ang tanging nasabi niya sa misis ni Bautista nang magkita sila ay tawagan ang kanyang asawa at mag-usap sila.

Sinabi rin umano sa kanya ni Patricia ang planong pagsasampa ng kaso laban sa mister.

NBI, KAMARA, SENADO MAG-IIMBESTIGA

Magsasagawa ng magkakahiwalay na imbestigasyon ang National Bureau of Investigation (NBI) at dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa mga alegasyon ng asawa ni Bautista na halos P1 bilyon umano ang tagong yaman ng Comelec chief.

Inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Agui­rre II ang NBI na busisiin ang inihaing affidavit ni Patricia noong Agosto 1 at binigyan ng direktiba ang ahensya na makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para alamin kung may nilabag ang Comelec chief sa Anti-Money Laundering Act at sa iba pang batas.

Sa Senate Resolution No. 456 ni Sen. Vicente “Tito” Sotto III, iginiit nito sa Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang alegasyon ni Patricia para malaman kung may paglabag si Bautista sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Base sa Statement of Assets, Liabilities and Net worth (SALN) na isinumite ng Comelec chief para sa taong 2016, nagdeklara lamang ito ng net worth na P176.3 milyon.

Naghain din ng reso­lusyon si House Deputy Minority Leader Harry Roque para sa imbestigasyon ng Kamara.

Sinabi ni Roque na kailangang imbestigahan ng House committee on good government and public accountability ang isiniwalat ni Patricia na tumatanggap umano ng pera ang kanyang mister sa Smartmatic.

Mas naging interesado ang mambabatas na kalkalin ang isyung ito dahil noong 2016 presidential election ay inakusahan na pinakialaman ng isang Valenzuelan technician ang transparency server na hindi ipinaalam sa Comelec.

“The shocking revelation made by his very own estranged wife raises serious question about the integrity of the May 2016 national election, wracked as it has with allegation that the same election had been rigged for favor candidates for national post and whose conduct was presided over by Commissioner Bautista in his capacity as head of the Comelec,” ayon pa sa resolusyon ni Roque.

Naniniwala naman si Sen. Grace Poe na hindi na maituturing na isang “wife vs. husband” quarrel ang lumabas kundi posibleng isa na itong “husband vs. the people” case.

“It can no longer be framed merely as a “wife vs. husband” quarrel. The information made public points to the possibility of a “husband vs. the people” case,” dagdag ni Poe.

“Medyo nakakagulat and Chairman Bautista holds a very important position at dumaan tayo sa isang eleksiyon, ang pinakamagandang gawin dito ay imbestigahan ng mabuti `yung testimony ng kanyang former wife, of course tingnan ng mabuti kung may basis talaga, it’s really easy to accuse someone of wrongdoings pero ang mahalaga dito ay ebidensiya,” ayon naman kay Sen. Sherwin Gatchalian.

Dagdag ng senador, iniiwasan umano rito na magkaroon ng duda sa electoral process ng bansa partikular ang nagdaang eleksiyon dahil isa umano itong haligi ng demokrasya bukod sa makakasira ito sa reputas­yon ng bansa.

POE KUMBINSIDO SA 2016 POLLS PERO…

Samantala, kumbinsido at walang duda si Poe sa pagkapanalo ni Pangu­long Rodrigo Duterte noong 2016 elections dahil malinaw aniyang ito ang nanalo na malaki ang lamang kaya hindi umano siya apektado.

“Para sa akin, walang kwestyon. Panalo ang ating Pangulo dahil napakalayo ng agwat namin. Para sa ‘kin, wala akong personal na makukuha. Pero maraming ibang pwesto ang maaa­ring makwestyon dahil mas dikit ang laban,” ayon kay Poe na isa sa mga natalong presidential candidate sa nakaraang halalan.

Nang tanungin kung ang tinutukoy niya ay ang labanan sa vice presidential race, tugon ng senadora, “Hindi lamang doon, kung hindi sa iba’t ibang posisyon. Alalahanin natin na hindi lamang national position ito, pati sa iba’t ibang probinsya. `Yun ang maaaring magkaroon ng pagdududa.”