Away kapatid (9)

Dear Dra Holmes:

Ano po ang masasabi ninyo sa away na­ming ng kapatid ko at ang pagkakampi ng asawa ko sa kaniya at hindi sa akin. LYSSA

Dear Lyssa:

Maraming salamat sa sulat mo na pi-nublish natin ng buo noong nakaraang Lunes at Miyerkoles, Nobyembre 26 at 28. Sa huling kolum natin noong nakaraang Disyembre 14, sinabi ko na para hindi kayo la­ging nag-aaway ng kapatid mo at para rin hindi kayo nag re-react ng sobra sa bagay na napaka liit lamang, kailangang harapin ninyo ang mga nangyari habang lumalaki kayo.

Kung hindi, kahit na matagal kayong naki­kisama at parang ok ang relasyon ninyo, minsan ay may maliit na bagay (katulad ng shampoo) na pag-aawayan ninyo ng ganito–sabunutan, pag­hahampas ng unan (o kamay sa mukha) dahil ang pinag-aawayan ninyo ay HINDI tungkol sa maliit na bagay na kasalukuyan ninyong pinapag-awayan (kunwari) pero tungkol sa malala­lim na sama ng loob na matagal na ninyong kinaiinisan at mahapding-mahapdi kapag maalala at puno na ang inyong mga puso ng sama ng loob.

Mabuting pag-usapan ito sa lalong mada­ling panahon, pero bale wala ito hanggang pareho kayong handang maging matapat at makatotohanan sa isa’t isa. Kailangan din na handa kayong makinig at hindi lang ipagtanggol ang sarili dahil sa mga ginawa ninyo.

Ngayon naman, pag-usapan natin ngayon ang iyong sama ng loob tungkol sa asawa mo. Una, sasabhin ko sa iyo bakit may hanga ako sa iyo. Eto ay dahil hindi mo lang nasabi sa asawa mo na nagtatampo ka sa kaniyang ginawa, pero sinabi mo sakanya ano mismo, ang kaniyang ginawa na tinatampuhan niya. TO BE CONTINUED

