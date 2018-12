Away-kapatid (8)

Dear Lyssa:

Maraming salamat sa sulat mo na pinublish natin nang buo noong nakaraang Lunes at Miyerkoles, Nobyembre 26 at 28. Sa huling kolum natin noong Disyembre 12, sinabi ko na, katulad mo, maaaring ang iyong kapatid rin, ay nagre-react sa sinabi mo (kunwari) tungkol sa shampoo pero talaga tungkol sa katakot-takot na mga pangyayari sa nakaraan.

Mahalaga rito ang inyong sariling paniniwala na mas marami ang nakuha ng kapatid mo (at siya naman ay mas marami ang nakuha mo) galing sa mga magulang ninyo.

Uulitin ko na hindi mahalaga kung totoo ito o hindi. Sinasabi ko ito dahil balewala ang kahit anong gawin mo para ma­kita niya ang katotohanan. Ang mahalaga ay ‘yan ang kanyang paniniwala at dahil diyan, feeling niya ay wala kang karapatang magalit dahil sa shampoo lamang.

Malamang pareho kayong nasasaktan (at nagagalit) sa nakaraan; ang isang nakaraan na, sa inyong paniniwala ay mas mahal ang kapatid ninyo kaysa sa inyo.

Palagay ko, ‘yan rin ang dahilan na hinam­pas ka niya ng unan. Pero sobra ang galit mo, nagwala ka at sinabuntuan mo siya.

Ito ang unang isyu na pinag-usapan natin: ‘Yung tungkol sa iyo at sa kapatid mo. Maaari pa ring ma­lutas ito pero kaila­ngang pareho kayong handang harapin ang mga nangyayari. Kailangan din na pareho kayong handang pag-usapan ang inyong isip at paniniwala noong dati at tingnan kung talagang nangyari pa ito sa kasalukuyan. Kung nangyayari pa nga­yon—at ayaw ninyo ang nangyayari—ano ang magagawa ninyo para matigil ito. Na hindi na nangyayari, pero ang utak at puso ninyo ay kaagad bumabalik dun kahit konting inisan ang nangyayari, mabuti ring pag-usapan ang nakaraan at ano-ano ang magagawa ninyo para maghanap ng solusyon para rito.

Ang ikalawang isyu ay tungkol sa asawa mo. To be continued.

