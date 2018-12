Away-kapatid (8)

Dear Dra Holmes:

Ano po ang masasabi ninyo sa away naming ng kapatid ko at ang pagkakampi ng asawa ko sa kaniya at hindi sa akin… tinnong ko siya kung my gusto sya sa kpted ko e nglit po sya sbay sbi ano ang pngssvi mo. nbbliw k nnmn. tas sya po ay sweet . at kpag anjn n po un kpted bgla n po sya iiwas at pra n pong lalyuan nya q kya po cnbi ko po sa aswa n bkit sya gnun sbi nya po e hnd nmn dw po pero pgtpos ko po n sbhin sa aswa ko un e nyayKp n nya po aq s twing andto kpted q pero ngyn bmvalik nnmn po sya sa dte. Lyssa

Dear Lyssa:

Maraming salamat sa sulat mo na pinublish natin ng buo noong nakaraang Lunes at Miyerkules, Nobiembre 26 at 28. Sa huling kolum natin noong nakaraang Lunes, Disyembre 17, sinulat ko na hanga ako sa iyo dahil hindi mo lang nasabi sa asawa mo na nagtatampo ka sa kanyang ginawa pero sinabi mo ano mismo ano ang kanyang ginawa na tinatampuhan mo. Bihira ang mga babaeng ganyan kalantad (frank). Pero sana mas maraming mga babae na ganito para hindi na dapat maghula ang kanilang mga asawa ano talagang masama (sa mata ng mga asawa nila) na ginawa nila.

Maganda na ang derecho, para maka-apologize (humingi ng tawad) ang mga asawa o, kung palagay nila hindi sila mali, ay puede nilang ipagtanggol ang sarili nila. Isa pang mabuting dahilan na ikaw ay pranka (frank/honest) ay matatauhan ang asawa mo at titigil kung alam nga niya na mayroon kang napansin. To be continued…

