Away-kapatid (6)

Dra. Margarita Holmes

Dear Lyssa:

Maraming sala­mat sa sulat mo na pi-nublish natin ng buo noong nakaraang Lunes at Miyerkoles, Nobyembre 26 at 28. Sa huling kolum natin noong nakaraang Dis­yembre 7, sinabi ko na kung napansin ng bata (Halimbawa, ang kapa­tid mo)na mas marami ang bigay, o mas maganda ang trato sa kaniya ng mga magulang nila kaysa sa mga kapatid niya, ang posibleng interpretasyon niya ay mas mahal siya ng magulang niya.

Siya ay maaaring maging mayabang o mas mabait(dahil naaawa siya) sa mga kapatid niya.

Kung baliktad naman ang nangyari at ang obserbasyon niya ay mas konti ang bigay at mas mababa ang tingin at trato ng mga magulang niya sa kaniya kung ikumpara sa trato nila sa mga kapatid niya, kadalasan hindi maiwasan ang pagseselos at pagkagalit niya. At dahil bata ka pa at hindi kayang magalit sa kaniyang mga magulang sa hindi pantay-pantay na trato sa inyo, magagalit siya sa mga kapatid niya na mas kaya niya. At pinakamatindi ang kaniyang galit sa kapatid niya na sa kaniyang inaakala, ay pinakamahal ng magulang mo. Ang kapatid na sa kaniyang tingin, ang nakakuha ng pinakamagandang mga bagay o mana ng magulang ninyo. ‘Yan ang kapatid na pinakamatindi ang galit halibawa, kapatid mo.

Ang malungkot dito ay minsan hindi totoo ang akala ng bata (na ngayon ay dalaga na). Ito ay dahil hindi tama ang kaniyang mga pagmamasid (observations).

Pero kahit tama o mali ang kaniyang pagmamasid, hindi magbabago ang kaniyang damdamin tungkol sa hindi pantay na pagmamahal ng mga magulang ninyo para sa kaniya at para sa iyo. Sa kaniya, tama ang kaniyang ina­akala. Sa kaniya, ang galit niya sa iyo ay may basehan. TO BE CONTINUED

Si Dra. Holmes ay nagsusulat sa Abantetuwing Lunes, Miyerkoles at Biyernes. Sulatan siya sa Facebook: http://www.facebook.com/drmargieholmes o sa abantewb@gmail.com