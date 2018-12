Away kapatid (3)

Dear Lyssa:

Maraming salamat sa sulat mo na pi-nublish natin ng buo noong nakaraang Lunes at Miyerkoles, Nobyembre 26 at 28.

Doon kinuwento mo ang away na nangyari sa inyo ng mas bata (at mas magandang) kapatid mo. Pag-usapan muna natin ito, at tapos ay pag-usapan natin kung papaano kayo inawat ng iyong asawa at posibleng kahulugan nito.

Ang dahilan na gusto ko munang pag-usapan ay ang inyong away ng kapatid mo (tawagin natin siyang Susan) dahil sa aking tingin ang inyong away ay ‘di lamang tungkol sa shampoo, pero mas malalim diyan. Palagay ko ito ang dahilan kung bakit dumating sa hampasan at sabunutan ang away ninyo.

Mahirap kasing matanggap na si Lyssa at si Susan ay nagsabunutan dahil sa isang bote o sachet ng shampoo. Totoong hindi natin maeeksamin ang lahat ng mga dahilan ng away ninyo, pero sana matanto ninyong dalawa (o kahit ikaw lang, dearest Lyssa, kasi ikaw lang ang aking sinasagot) kundi paulit-ulit mangyayari ang ganitong katinding away.

Kahit na super galit ka kay Susan at sabihin mo na wala kang paki kung hanggang ganito lang kayo—hindi nagkikibuan ng matagal, at pagkatapos nun ay malamig at mababa ang inyong tingin sa isa’t isa—makakaapekto ito sa relasyon ng asawa mo at ni Susan. Mabuti nang maayos ang relas­yon ninyong dalawang magkapatid. Mas masaya kung lahat ay magkasuduan pero hindi lang ito ang dahilan na sinabi ko ito sa iyo. Mas magi­ging relaxed ka kung mas malapit kayo ni Susan at nagtutulungan sa isa’t isa, dahil eto ay may kina­laman rin sa iyong relasyon sa asawa mo. TO BE CONTINUED

