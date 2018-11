Away-kapatid (2)

Dear Dra Holmes:

(To continue from last Monday, Nov 26) sya po ay npagitna smin skin po sya nkhrap pero nkhrang po sya sa kpted ko n prNg aq p un knklaban nya at d hamAk n mas mlapit sya sakibg kpted kumpra skin hanggang sa nhampas po aq ng gitara ng kpted q sa ulo at sya po ay ang tgal bgo ko lpitan(ng aswa q) at tuloy piling ko na mas pinanigan nya po ang aking kpted . at plgi po sa twing andto ang akin kpted ay lgi sya nklingon o dkya ay npptingin sking kpted. my oras nga po n tnnung ko sya kng my gsto sya sa kp­ted ko e nglit po sya sbay sbi ano ang pngssvi mo.

nbbliw k nnmn . tas sya po ay sweet . at kpag anjn n po un kpted bgla n po sya iiwas at pra n pong lalyuan nya q kya po cnbi ko po sa aswa n bkit sya gnun sbi nya po e hnd nmn dw po pero pgtpos ko po n sbhin sa aswa ko un e nyayKp n nya po aq s twing andto kpted q pero ngyn bmvalik nnmn po sya sa dte.

tingin niu po b e tama po hinala ko n my gsto sya sa kpted q o tingin niu aq po ay ng imgne lmang? sna po mtulungan niu po aq sa naiicp q at sbra abla ko rto. God bless po and more power. Tgo nyo nlng po aq sa nglang lyssa

Dear Lyssa:

Maraming Salamat sa sulat mo na una na­ting pi-nublish noong nakaraang Lunes, Nobyembre 26 at pinagpatuloy nga­yon. TO BE CONTI­NUED

***

