Away, droga sinisilip sa pinatay na 4 sundalo

Isang panibagong anggulo ang inilutang ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año sa nangyaring pagpatay sa apat na sundalo sa Jolo, Sulu nitong nakaraang linggo.

Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Año na kabilang sa sinisilip na motibo ng pamamaril sa mga sundalo ay dating hidwaan o iligal na droga.

“It may be related to grudges or to drugs. Tinitingnan din natin ang mga ganyang anggulo,” reaksyon ni Ano sa takbo ng imbestigasyon sa nasabing pamamaril.

Binanggit din ni Ano na sakaling may anggulong iligal na droga sa pagpatay sa apat na sundalo ay maaring may politiko ring sangkot.

“Kung may drugs, may politicians,” bahagi ng pahayag ng kalihim.

Gayunman sinabi nitong prayoridad sa imbestigasyon ay ang mga ebidensya.

“Ano man ang motive, ano man ang background. It is still murder, these suspects will have to answer for murder case,” giit pa ni Ano.

Matatandaang apat na sundalo ang napatay sa isang operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police (PNP) sa Jolo nakaraang Lunes.