Away-away sa bakuran ni Duterte

Umaasa ang Malacañang na maaayos din ang gusot sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas na kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ilan sa mga kakampi ni Pangulong Duterte na nag-uumpugan ay sina Ilocos Norte Governor Imee Marcos at House Majority Leader Rudy Fariñas gayundin sina House Speaker Pantaleon Alvarez at Davao del Norte Rep. Antonio “Tonyboy” Floirendo Jr.

Sa gitna nito, naniniwala si Presidential spokeperson Ernesto Abella na matatapos din ang gusot ng mga kakampi ng pangulo sa tamang panahon.

“These are things that they have to settle and I’m sure that they will in time,” ani Abella.