‘Avengers’ ginamit sa panraraket: Mga Marvel movie na tumiba nang husto sa takilya

Nagkaroon ng malawakang Marvel craze sa buong mundo dahil sa pagpapalabas ng final Avenger movie na ‘Avengers: Endgame’.

Nauna ang ilang Asian countries, kasama ang Pilipinas, sa nakapanood sa first day ng pinakaaabangan na pinakahuling Avenger movie.

Dito sa Pilipinas, ginawa pang raket ng ilang organizations ang bilhin ang lahat ng tickets ng ilang sinehan. Kaya naman sold-out ang tickets at kailangan sa kanila bilhin, na ang presyo ay doble!

Unang comics appearance ng Avengers sa Marvel Comics ay noong September 1963 na The Avengers #1. Sinulat ito ni Stan Lee at ang nilikha naman ng artist na si Jack Kirby ang bawat characters nito.

Tinawag silang “Earth’s Mightiest Heroes” at ang original Avenger sa comic book ay sina Iron Man, Ant-Man, The Hulk, Thor and The Wasp.

Naging parte na ng pop culture ang Marvel Cine­matic Universe (MCU) kaya ating balikan ang Top 10 Highest-Grossing Marvel Movie of All-Time…

BLACK PANTHER (2018)

Total domestic gross: $700,059,566

Total worldwide gross: $1,346,913,161

Starring Chadwich Boseman as King T’Challa na nagiging si Black Panther para protektahan ang kanilang bansa na Wakanda mula sa mga gustong sumakop nito. Ito rin ang kauna-unahang Marvel film na nakakuha ng Best Picture nomination sa nakaraang 91st Academy Awards.

AVENGERS: INFINITY WAR (2018)

Total domestic gross: $678,815,482

Total worldwide gross: $2,048,359,754

Ito ang second highest-grossing superhero movie of all time. Dito nagsama-sama ang puwersa ng Avengers para mapigilan si Thanos na makuha ang limang Infinity Stones na papatay sa lahat ng tao sa Earth.

THE AVENGERS (2012)

Total domestic gross: $623,357,910

Total worldwide gross: $1,518,812,988

Ang unang Avengers movie na naging highest-grossing film of 2012. Sa pamumuno ni Nick Fury, binuo niya ang team na pinangungunahan ni Iron Man, Thor, The Hulk, Captain America, Black Widow at Hawkeye.

AVENGERS­: AGE OF ULTRO­N

Total domestic gross: $459,005,868

Total worldwide gross: $1,405,403,694

Ito ang 8th highest-grossing film worldwide of all time. Sequel ito sa naunang Avenger movie. Nilikha nina Bruce Banner at Tony Stark ang robot-like villain named Ultron at ang intention nito ay ang patayin ang Avengers.

IRON MAN 3 (2013)

Total domestic gross: $409,013,994

Total worldwide gross: $1,214,811,252

Noong ni-release ito noong May 2013, ito ang second highest opening in history at the time. In the film, Tony Stark fights a villain called Mandarin na nagbanta ng terrorism sa buong mundo.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR (2016)

Total domestic gross: $408,084,349

Total worldwide gross: $1,153,304,495

Naging 5th best North American box-office ope­ning of all time. Nagkaroon ng limitation of power sa mga Avengers na naging dahilan para magkaroon ng dalawang grupo, Team Iron Man at Team Captain America.

GUARDIANS OF THE GALAXY

VOL. 2 (2017)

Total domestic gross: $389,813,101

Total worldwide gross: $863,756,051

This sequel to the blockbuster hit Guardians of the Galaxy saved the summer box-office in 2017. Starring Chris Pratt as Peter Quill a.k.a. Star Lord, nahanap niya ang kanyang ama na isang alien at gagamitin siya para sakupin ang ilang planeta sa galaxy.

CAPTAIN MARVEL (2019)

Total domestic gross: $359,871,601

Total worldwide gross: $1,004,371,601

The 7th highest-grossing Marvel movie of all time and the first-ever female-led MCU film to gross $1 billion worldwide. Oscar winner Brie Larson plays Carol Danvers, a US-trained military pilot na aksidenteng nasabugan at nagkaroon ng kakaibang super strength.

SPIDER-MAN: HOMECOMING (2017)

Total domestic gross: $334,201,140

Total worldwide gross: $880,166,924

Muling binuhay ang Spider-Man cha­racter, this time with Tom Holland. U­nang lumabas ang bagong Spider-Man sa “Captain America: Civil War.” Pinapa­kita kung paano i-handle ni Peter Parke­r ang kanyang powers despite being a clumsy teenager.

GUARDIANS OF THE GALAXY (2014)

Total domestic gross: $333,176,600

Total worldwide gross: $773,328,629

The highest grossing film of 2014, Peter Quill meets for the first time sina Gamora (Zoe Saldana), Rocket (Bradley Cooper), Dave Bautista (Drax) at Groot (Vin Diesel). Dito unang nabanggit ang kakaibang power ng Infinity Stones.