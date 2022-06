Avaricio tumirik pero lider pa rin

BUMALIKWAS si Chanelle Avaricio sa maagang tapilok sa backnine, pero nawala sa porma sa katapusan sa dalawang bogey sa huling tatlong butas upang makuntento sa three-over 75, pero may apat pang kalamangan laban kay Chihiro Ikeda sa ICTSI Pradera Verde Ladies Classic penultimate round sa Lubao, Pampanga Huwebes ng hapon.

Naging magaspang ang halos makinis sanang laro ni Avaricio nang makatatlong bogey sa unang pitong butas habang nakikipagbuno sa heatburn, daan upang makapag-rally si Ikeda mula sa pitong pagkakabaon at magbanta sa isa na lang sa tatlong birdie tapos ng anim na butas sa isa pang napakainit na klima rito.

Pero sinamantala ni Avaricio na pumoste ng Tour record eight-under 64 sa malagablab na simula noong Miyerkoles, ang bogey ni Ikeda sa dalawang nine sa alagang course at nakabawi sa mga birdie sa Nos. 11, 12 at 15 saka pumalya sa 16th sa three-putt at sa 18th mula sa bunker.

Pero ang susi nag-bogey rin si Ikeda sa 16th at tumapos ng 72 samantalang ang nasa segunda dating si Pamela Mariano ay nag-75 na nagpakapit kay Avaricio sa tuktok patungo sa pinaleng araw ng P750K event na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. at nagsisilbing 6th leg ng 10th Ladies Philippine Golf Tour. (Ramil Cruz)