Avaricio target￼ bagong korona

ILALADLAD pa ni Chanelle Avaricio ang tikas at lakas tatlong linggo makaraang masungkit ang pangatlong korona sa limang leg ng 10th Ladies Philippine Golf Tour na sinabakan, asinta ang isa muling korona sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Eagle Ridge at Aoki Invitational na sisiklab simula sa Hulyo 5 sa Eagle Ridge Golf and Country Club complex sa Gen. Trias, Cavite.

Pinalampas muna ang planong paglalaro sa Estados Unidos, trinabaho ng25-anyos na dalaga ang laro niya habang pahinga, nagpokus sa iron play at putting, nagpaastig sa kanya sa puntiryang isa pang korona sa 54 na butas ng torneong nagsisilbing pampito ng yugto ngayong taon ng circuit na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. at idaraos kasabay ng PGT (men’s division).

“I’ve learned a lot at Pradera (Verde), especially on shots that I needed to do (sa kailangang sitwasyon),” ani Avaricio Biyernes makaraan ang anim na palong panalo laban kina Sarah Ababa at Chihiro Ikeda sa Pradera, na ang makinis na course ang pumabor sa dating pambato ng Alabama State University.

“I was able to learn on how to play on Pradera’s greens, which are very fast. And I hope to keep on improving – and produce more wins,” hirit pa niya, na aangasan ng 15 karibal dito gaya nina Ikeda, Ababa, Pamela mariano, marvi Monsalve, Florence Bisera, Gretchen Villavicencio, rookies Martina Miñoza at Lesley Icoy, at iba pa. (Ramil Cruz)