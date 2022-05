Avaricio lider sa 1st round

Sablay sa tangkang tatlong dikit na korona sa Mount Malarayat sa Lipa City noong Mayo 13, napipintong muling manalasa ng karangalan sa Ladies Philippine Golf Tour si Chanelle Avaricio nang pumalo ng bogey-free two-under par 70 para sa isang hampas na kalamangan kina Sunshine Baraquiel at amateur Maria Rafaella ‘Mafy’ Singson sa ICTSI Splendido Taal Challenge sa Laurel, Batangas Martes ng hapon.

Nagpokus sa driving at kontrol sa bola sa malambot na Splendito Taal Golf Club layout, sinimulan ng Hallow Ridge at Caliraya legs winner ang par-game sa birdie sa No. 7 saka sumapol ng dalawang solidong tira sa panapos na par-4 hole sa anim na talampakan para sa pares na 35.

“I played steady with two birdies and no bogeys,” lahad ng dalagang natalo ng tatlong stroke kay Chihiro Ikeda sa ICTSI Mt. Malarayat. “It’s the same thing for tomorrow (ngayong Miyerkoles), work on positioning and hope the putts would drop.”

Nag-38-33 si Baraquiel samantalang si Singson ay 34-37. May 35-37 (72) si Harmie Nicole Constantino para sa pang-apat na puwesto. (Ramil Cruz)