Austria vs Cone, pautakan ng taktika

Finals Game 1/July 27

(Smart Araneta Coliseum)

7 pm – Ginebra vs. San Miguel

KASADO ang pang-anim na pagtatagpo ng San Miguel Beer at Ginebra sa Finals, nga­yon ay sa PBA Commissioner’s Cup naman.

Parehong sa 3-1 tinapos ng dalawa ang kani-kanilang semifinal assignments, ang Beermen laban sa Alaska at Gin Kings kontra Rain or Shine.

Sa head-to-head series sa championship ay malaki ang bentahe ng SMB sa 4-1. Huling nagkrus ang landas ng sister teams sa Philippine Cup noong isang taon na pinagwagian ng Beer.

Sa Biyernes, July 27, sa Smart Araneta Coliseum babasagin ang Game 1 ng best-of-­seven series. Pagkakataon ng SMB na idepensa ang korona, mahala­gang makauna sa opener.

Pero nagkatugma ang dalawang teams na walang may bentahe sa kanila sa opener. “In every series, Game 1 is really important,” lahad ni SMB coach Leo Austria sa pre-finals press conference sa Sambokojin sa Libis, QC kahapon. “But who got the edge, we don’t know yet. We coaches always prepare hard for the first game.”

Tinapos ng Beermen ang semis noong Linggo, sumunod kinabukasan ang Gins. Si coach Tim Cone, masaya dahil may ilang araw silang pahinga, mas mahaba-haba pa ang preparasyon.

“We appreciate the idea of the extra time after the semis, get ourselves some rest to prepare,” ani Cone. “Three days for us, four days for them, it would be beneficial for both.”

Wala pang talo si Austria sa anim na sampa niya sa Finals, bagay na hindi kinakaligtaan ni Cone. “Leo’s got a lot of finals appearances so it’s pretty tough. I lost a lot, a number of them, so it’s gonna be a challenge,” pakli ni Cone.

Iba rin ang dating kay Austria kapag ang grand slam coach na si Cone ang katapat.

“He’s a veteran, he’s one of my idols when I’m still in the amateurs. But I’m happy to face him again,” giit ni Austria.