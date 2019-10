Austria, Standhardinger sinikreto ang ‘tsikahan’

MULA nang maging head coach ng San Miguel Beer noong 2014, hindi mahirap interbyuhin si Leo Austria.

Manalo o matalo ang Beermen, lagi siyang nagpapaunlak. May nakahandang ngiti pa lagi.

Pero nitong Miyerkoles ng gabi, nag-beg off ang eight-time PBA champion coach.

Pagkatapos ng 127-119 loss ng San Miguel sa NorthPort, nilapitan at kinausap ni Christian Standhardinger ang kanyang dating coach.

Unang laro ‘yun ng Fil-German sa Batang Pier at kontra sa dating team na kumuha sa kanya bilang top pick noong 2017. Nitong Oct. 14, pinamigay ng Beer si Standhardinger sa NorthPort kapalit ni Mo Tautuaa.

Paglabas ni Austria ng dugout sa Cuneta Astrodome, nag-usap muna sila ng isa sa kanyang assistant na si Jorge Gallent.

Paalis na si Austria nang lapitan ng sportswriters para hingan ng reaksiyon sa pangalawang talo ng SMB sa pitong laro.

Nakangiti pa rin ang coach, pero magalang na tumanggi: “Huwag na muna, next time na. Mahirap baka may masabi tayo.”

Tinanong pa rin siya kung puwede niyang ibahagi ang sinabi ni Standhardinger.

“Huwag na, I don’t want to complicate matters. Pasensiya na,” aniya at lumabas na.

Nang makausap si Standhardinger, nauna pa itong nagtanong: “Did he tell you guys what I said?”

Nang sagutin na wala, hindi na rin nagsalita ang 6-foot-8 forward.

“Okay, then the more I keep it privately,” aniya. “I have nothing but respect for the San Miguel team especially the players, they played awesome they are a great, great team. I have nothing but respect for boss Robert (Non), I have nothing but respect for coach Leo, and I have nothing but respect for the coaching staff.” (VE)