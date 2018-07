Austria, San Miguel gusto munang magpahinga

Idinispatsa ng San Miguel Beer ang Alaska Aces 104-99 Linggo nang gabi upang tapusin ang PBA Commissioner’s Cup best–of-five series 3-1.

Ito ang ikapitong pagkakataon na naipasok ni coach Leo Austria ang Beermen sa finals bilang mentor sa loob ng apat na season at sa nakalipas na anim ay wala siyang talo.

“This is my seventh finals appearance and I hope ma-sustain ko ang walang talong record. But we can never know because we will be up a very good team which is RoS or Ginebra,” sabi ni Austria matapos ang laro.

Nanalangin nga si Austria na sana ay humaba ang serye ng Kings at E-Painters para magkaroon ng pagkakataon na makapahinga ang kanyang mga player.

Pero nagulat pa si Austria nang malaman na sa Wednesday na magsisi­mula ang best-of-seven title playoffs sakaling manalo ang Kings sa E-Painters sa Game 4 araw ng Lunes.

Abante ang Kings sa best-of-five series nila ng E-Painters 2-1.

Sinabi ni Austria na bukod sa makakapahinga ang kanyang mga player, magkakaroon din sila ng pagkakataon na ma-scout ang dalawang koponan.

Parang nadala si Austria sa mahabang pahinga tulad ng nangyari nang i-postpone ang Game 3 dahil sa ulan na dulot ng hanging habagat.

“Nasobrahan yata sila sa pahinga dahil three days break ‘yun at nangyari hindi nag-practice kaya noong laban na, wala silang energy, very flat ang laro nila,” sabi ni Austria.

Umaasa si Austria na humaba pa ang serye ng Ginebra at Rain or Shine para makapahinga bago sumabak sa kampeonato.

Ayon kay Austria, hindi siya namimili ng kalaban sa ikapito niyang finals appearance.

Pero sakaling ang Ginebra ang pumasok sa finals, nanganganib na maputol ang kanyang winning streak sa finals.

Ito ay sa dahilang nakasakay din ang import ng Ginebra na si Justine Browlee sa winning streak.

Tandaan na si Brownlee, sa dalawang finals appearance bilang import ng Ginebra, ay wala pa ring talo.