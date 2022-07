Austria, DLSU tinuhog CEU

HUMAGIBIS na parang pinakawalan na pana ang EcoOil-De La Salle sa final 6 minutes ng laro para tuhugin ang 76-65 panalo kontra CEU sa dayo ng PBA D-League Aspirants Cup Ynares Center sa Antipolo nitong Biyernes.

Umabante pa sa 59-58 ang Scorpions bago nagkasa ng nakakangilong 16-0 run ang Green Archers tungo sa 74-59 separation 1 1/2 minutes na lang sa laro. Hindi na nakarekober ang Scorpions.

“We didn’t play the way we were supposed to do in the first three quarters,” ani coach Derick Pumaren matapos umangat ang DLSU sa 2-1. “We were able to regroup and we tightened up on defense.”

Pinangunahan ng 18 points ni CJ Austria ang Archers, may 12 points, 11 rebounds si Michael Phillips.

Napigil sa 1-2 ang CEU na humugot ng 16 points kay Jerome Santos. (VE)