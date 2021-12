Australian tsugi sa Omicron

Isa na ang naitalang nasawi sa bansang Australia dulot ng bagong COVID variant na Omicron.

Ang biktima ng Omicron, ayon na rin sa ulat ay isang lalaking nakatira sa Sydney at nasa edad 80 na.

“He had received two doses of a COVID-19 vaccine and had underlying health conditions,” paglalahad ng New South Wales health department.

“This is the first known death in NSW linked to the Omicron variant of concern,” ayon pa sa kanilang ulat.

Nauna rito, noong Linggo ay nakapagtala ang Australia ng 6,324 bagong kaso ng COVID, mula sa isinagawang 97,000 na pagsusuri.