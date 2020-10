Australian boss sinorpresa OFW ng limpak na salapi

Isang Pinay employee ang sinorpresa ng bultong pera ng kanyang boss na isang sikat na Australian vlogger na may mahigit 25 milyong follower.

Kinilala lang ang Pinay na si Avelina, 50-anyos, na dalawa’t kalahating taon nang nagtatrabaho sa vlogger na si ‘Supercar Blondie’ sa Dubai, United Arab Emirates.

Sa video post sa Facebook, binunyag ni Supercar Blondie, na Alex Hirschi ang tunay na pangalan, sa kanyang mga followers noong September 30 kung paano niyang sinorpresa si Avelina.

Nilagay ni Hirschi ang limpak-limpak na pera sa isang box. Nagpunta raw sa Dubai si Avelina para makaipon sa pang-college ng kanyang anak kaya naman gusto ni Hirschi na siya na ang sumagot noon.

Ani Hirschi, maaaring gamitin ni Avelina ang pera sa tuition fee ng anak o para makapagpatayo ng bahay sa Pilipinas.

“A very special employee of mine has been saving up to send her son to college. I want to take this weight off her shoulders with this surprise. Thank you so much for all your hard work Avelina,” sabi sa post ni Hirschi. (Issa Santiago)