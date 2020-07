Australia state border sinara sa pandemya

Hinarangan ang border sa pagitan ng dalawang mataong state sa Australia na Victoria at New South Wales dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Melbourne.

Ito’y matapos na magtala ng 127 bagong infection sa Victoria, pinakamataas na single-day jump sa nasabing lugar.

Magsisimula ang pagsasara ng border sa Miyerkoles, kung saan hindi papadaanin ang bawat tao na walang permit.

Victoria’s Premier Daniel Andrews said it was a joint decision with Prime Minister Scott Morrison and NSW Premier Gladys Berejiklian.

“This is one of those precautionary measures – it is one of those things that I think will help us in broader terms contain the spread of the virus,” ayon kay Victoria Premier Daniel Andrews.

Sa buong Australia, abot na sa 8,500 ang total case ng COVID-19, kung saan 105 ang nasawi.