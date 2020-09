Australia report: Barko galing `Pinas na-virus

Iniulat ng isang Australian news network na isang barkong galing sa Pilipinas ang dinapuan ng COVID-19 ang mga crew na umano’y pawang Pilipino.

“The ship, which came from the Philippines, is nine nautical miles off the Pilbara coast,” batay sa 9News.

Inilipat na umano ang mga crew ng cargo ship na Patricia Oldendoorff sa isang hotel kung saan ay hindi muna sila puwedeng lumabas subalit bibigyan ng pagkain at iba pang mga pangangailangan nila.

Sa pinakahuling ulat ay siyam na crew na umano ang tinamaan ng COVID-19 subalit patuloy na mino-monitor ng mga awtoridad ang kalagayan ng iba pang marinong sakay ng cargo ship.

Samantala, sa panayam naman sa telebisyon kay Department of Foreign Affairs (DFA) spokesperson Assistant Secretary Ed Meñez nitong Lunes, sinabi ng opisyal na bineberipika pa ng Philippine Embassy sa Australia ang nasabing ulat.