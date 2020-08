Audition sa ‘Lockdown’ maingay

NI: ROLDAN CASTRO

Audition pa lang ay pinag-uusapan na ang bagong pelikula na gagawin ng multi awarded director na si Joel Lamangan. Ito ay prodyus ni Mr. Jojo Barron ng FLA Films.

Ang titulo ng pelikula ay “Lockdown”. Isang mapangahas na kuwento ng isang Pilipinong nagipit at biktima ng karahasan sa lipunan sa panahon ng pandemya. Ang scriptwriter ng pelikula ay si Troy Espiritu (Internationally acclaimed for his “Ma Rosa” and “Alpha The Rights To Kill).

Tinanong namin si Sir Jojo kung ang istorya ba ng movie ay tungkol sa vidjakol ng mga modelo, male starlet ngayon para kumita ng pera?

“Wow! Madam Auring ba ito?,” tugon niya dahil hinuhulaan namin kung ano ang ang tema.

May nagtatanong din kung mag-audition kaya sina Jak Roberto at Kokoy de Santos?

May nagsasabi rin na dapat ay subukan ni Royce Cabrera ng Fuccbois na pumunta sa casting call dahil matapang ito sa frontal nudity.

Tinanong namin ang producer kung sino ang bet niyang mag-audition para sa pelikulang ito?

“Personal choices ko sina RK Bagatsing,Vin Abrenica at Enzo Pineda. ‘Yung mukhang Pinoy ang features na may character ang dating. Do you have something in mind?,” pakli ni Sir Jojo.

Pero hindi lang naman siya ang magde-decide sa cast dahil kailangang pasado rin ito sa panlasa ni direk Joel.

Sey naman ni Dennis Evangelista, line producer ng pelikula, “Sa mga gustong sumubok, puwede kayo mag-audition sa Huwebes from 2pm to 5pm .Baka kayo na ang hinahanap namin para sa lead role o sa iba pang papel. Bawal ang minor, hindi wholesome movie to, mapangahas kaya mga daring actors ang hinahanap namin.”

Hinahanap nila ay swak na maging bida, secondary at supporting ang role.Kailangang 21 to 30 –year-old. Magdala ng resume, head shot at full-body photo.

Ang casting call ay gaganapin sa August 20 , 2PM to 5PM sa Sikat Studio, Room V-1, 35 Tomas Morato Avenue, Quezon City, tapat ng Imperial Palace Suites.

Para sa ibang detalye tawagan si Jerry (09051843727), Katya (09661386440).