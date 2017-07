ATONG-GRETCHEN ‘VIP’ SCANDAL

Tweet on Twitter

Binulabog ng ‘VIP’ scandal ang pamunuan ng Bureau of Immigration (BI) dahil sa isang retiradong pulis na umaktong escort para mabigyan ng “very important person” treatment ang dalawang kilalang personalidad sa bansa nang duma­ting sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal I galing ng Bangkok, Thailand nitong Lunes ng gabi.

Ayon sa nakarating na ulat kay BI Commissioner Jaime Morente, isang dating pulis na nakilalang si retired SPO4 Ciriaco Peralta ang pumasok sa Border Control and Intelligence Unit (BCIU) at sinabing i-escort siya sa gambling tycoon na si Atong Ang at sa kasama nitong aktres na si Gretchen Barretto.

May suot pa umanong access pass mula sa Pass Control Office ng NAIA ang dating pulis habang inieskortehan sina Ang at Barretto at kanilang mga kasama hanggang sa immigration counter ng Terminal I.

Inilarawan si Peralta na parang isang media practitioner umano at napaulat din na empleyado ng isang kilalang department store.

Nakarating sa pamu­nuan ng BI ang insidente. Kasunod nito, naglabas ng memorandum si Morente na nag-uutos kay Manila International Airport Authority (MIAA) General Manager Ed Monreal na imbestigahan ang insidente at magsagawa ng kaukulang aksyon upang hindi na maulit ang ginagawang pagbibigay ng VIP treatment sa ilang indibidwal.

Base sa memorandum ni Morente kay NAIA-BI Operations Division chief Marc Marinas, kailangang ipaalam sa lahat ng BI personnel at disiplinahin ang hindi tutupad sa kautusan na nagbabawal sa pagbibigay ng VIP treatment sa ilang pasaherong bumababa sa lahat ng international airports sa bansa.

Inutos rin na ideklarang “off limits” ang immigration areas sa lahat ng international airports. Babala pa ni Morente sa lahat ng BI personnel na iwasan ang pag-escort o pag-facilitate ng mga pasahero sa arrival at departure area o tumanggap ng text message o tawag sa telepono habang nasa immigration counters sila.

Sinabi ni Morente na tanging ang mga naka-duty na BI personnel at may mga travel order ang papayagan sa immigration areas ng mga paliparan.

Bilang tugon sa direktiba ni Morente, nag-isyu rin ng memorandum si Marinas sa lahat ng BI personnel na naka-assign sa NAIA na istriktong ipatupad ang “no travel facilitation, no loading and no loitering policy” sa immigration areas ng mga paliparan sa bansa.

Inatasan pa ni Mo­rente ang lahat ng NAIA-BI Travel Control and Enforcement Unit at ang Border Control and Intelligence Unit (BCIU) na direktang i-report sa kanyang opisina ang lalabag sa kautusan at papatawan ng kaukulang disciplinary action.





Nabatid na ang ginagawang pag-escort sa mga “VIP” passengers ay upang hindi na sila pumila nang matagal sa immigration counter.