Atong ‘di pa absuwelto sa 34 missing sabungero

Hindi pa burado sa Senado ang pagkakasangkot ng negosyanteng si Atong Ang sa kaso ng pagkawala ng 34 sabungero.

Ito ang inamin ni Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, chairman ng senate committe on public order and dangerous drugs, na siyang nagsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero.

Paglilinaw ng senador, hindi umano aabot ng 34 tao ang mawawala kung kagagawan lamang ito ng isang ordinaryong tao tulad ng tinuturong security guard.

“Naglalaro nga sa isip mo, ako pa ba? Aabot ba sa 34 tao mawawala kung kagagawan lang ‘yan ng ordinaryong guwardiya?” sagot ni Dela Rosa sa tanong kung may kinalaman ba si Ang sa kaso.

Gayunpaman, kailangan pa umano nila makakuha ng solidong ebidensiya kaya patuloy ang kanilang gagawing imbestigasyon.

“We need to solidify evidence kaya nagko-conduct tayo hearing para makakuha tayo ebidensiya at binibigyan natin sila ng tsansa,” ayon sa senador.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig bukas, asahan umano ang face-off sa pagitan ni Ang at mga pina¬ngalanan nitong e-sabong operators bagama’t isa pa lamang umano nagkumpirma at ito ay si Negros Oriental Rep. Arnie Teves.

“Yes magkakaroon sila ng face-off hopefully magpunta ang mga inimbitahan nating pinangalanan ni Atong Ang. So far ang nag-confirm si Cong. Teves ‘yong iba ‘di ko pa na-follow-up,” dagdag ng senador.

Una nang inakusahan ni Ang ang kanyang mga kalabang operator na umano’y nagsabwatan upang siraan umano siya at palabasing siya ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. (Eralyn Prado)