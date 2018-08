Atom Araullo inakusahang nangopya ng dokyu sa ABS-CBN

Ano kaya ang reaksyon ni Atom Ara­ullo sa pagtawag sa kanya ng ilang netizen na isang siyang copycat?

Sa Facebook post ng ABS-CBN DocuCentral producer na si Kelvin Paulino, pinapalabas nito na tila kopya lang ng dating documentary­ special ng ABS-CBN show na ‘Mukha’ ang kapapalabas lang na docu­mentary special ni Atom sa GMA-7 noong nakaraang July 29 na may titulong ‘Night Shift’ na tungkol sa mga worker na nagtatra­baho sa gabi.

Nataon pa na same titl­e (Night Shift) at same topic ang pinalabas ng Mukha noong June 27, 2017. Nasa bakuran pa that time ng news department ng Dos si Atom. Lumipat si Atom sa GMA News and Public Affair’s Department noong September 2017.

Sa FB post ni Paulino, ini­imbitahan niya ang marami na panoorin ang documentary special na ginawa nila ni Atom last year sa GMA-7.

“Catch the new Atom Araullo Special… in a documentary we produced last year. Mukha: Night Shift on Sunday’s Best. Lol!” post ni Paulino.

Pero biglang bawi si Paulino sa kanyang pinost:

“Joke lang. Alam mo namang mahal kita, Alfonso Tomas Araullo!”

Hindi naman daw na­pikon si Atom sa pinost ng datin­g ka­trabaho na si Paulino. Sinagot na lang ni Atom ay: “Ay di ko napanood eh,” sabay may emoji na naka-­wink.