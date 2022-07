Atletang Pinoy dumadami! PH women’s football team pararangalan

Naghain ng panukala si Senador Manuel ‘Lito’ Lapid para papurihan at bigyang parangal ng Senado ang Philippine national women’s football team matapos angkin ang kampeonato sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Football Federation Women’s Championship.

Nasungkit ang Filipinas ang regional championship sa unang pagkakataon matapos padapain ang Thailand, 3-0 sa Rizal Rizal Memorial Stadium, Linggo ng gabi.

“The Philippine Women’s National Football Team deserves the highest praise and commendation for bringing honor and recognition to the country and for serving as an inspiration to future generations of Filipino athletes,” sabi ni Lapid.

Kaya naman nararapat lang na ating bigyang pagpupugay at parangal ang ating mga atletang patuloy na nagbibigay karangalan sa ating bansa,” saad pa niya sa isang statement.

Ayon pa kay Lapid, ang pagkapanalo ng Filipinas ay patunay na lalong dumarami ang mga mahusay na atletang Pinoy na kayang makipagsabayan sa ibang mga bansa.

Nagpaabot din ng pagbati si PBA party-list Rep. Margarita Nograles sa football team.

“Your victory brings us so much pride as we finally see the beginnings of a truly world-class football team.With your hard work, dedication, and seamless teamwork, you were able to beat Thailand 3-0 to end their domination in Southeast Asia’s women’s football,” ayon kay Nograles. (Dindo Matining/Eralyn Prado)