Atletang Pinoy, angat sa mundo

PAGKAPASIKLAB ni Hidilyn Diaz noong isang taon sa 2020+1 Tokyo Olympic Games sa pagbibigay sa ‘Pinas ng unang gintong medalya sa quadrennial sportsfest sa women’s weightlifting, sunod-sunod pa rin ang pagpapasabog ng mga atletang Pinoy ngayong taon.

Noong Hulyo, gumawa ng kasaysayan ang Philippine Women’s National Football Team nang magkampeon sa unang pagkakataon sa isinagawang 2022 AFF Women’s Championships nang talunin ang Southeast Asia (SEA) powerhouse Thailand squad.

Bago pa iyan, nag-qualify na ang women’s squad sa 2023 FIFA Women’s World Cup.

Nitong Agosto lang, panay din ang mga gold medal finish ni Ernest John ‘EJ’ Obiena sa mga international men’s pole vault competition sa mga kampanya niya sa Europe kung saan siya nakabase na ng ilang taon.

Pinakahuli ang pagkakampeon ni Alexandra ‘Alex’ Eala nitong Sabado sa tennis girls singles ng 142nd US Open sa New York at ang pagwawagi rin ng trio nina former world champions Carlo Biado at Rubilen Amit, kasama ang Vietnam SEA Games gold medalist na si Johann Chua nitong Linggo sa 2022 Predator World Teams 10-Ball tourney sa Klagenfurt, Austria.

Patunay na angat ang mga atletang Pinoy sa buong mundo.

Sa pag-upo ng bagong Philippine Sports Comission chairman na si Jose Emmanuel ‘Noli’ Eala, na kilalang buong-puso at kaluluwa ang pagmamahal sa sports, tiyak na marami pang mga manlalaro natin ang magpapasiklab sa international stage upang magbigay ng karangalan sa bansa dahil tiyak ang 100 porsiyentong suportang ipagkakaloob ng PSC.

Kaya bilang isang mamamayan, ang maitutulong naman natin ay suportahan ang mga sakripisyo nila at ipanalangin ang kanilang mga training at sasasilhang mga sporting event.

Kaya laban lang mga atletang Noypi!