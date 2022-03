Atleta may tagasalo ng exam

Pinosasan ang isang Egyptian na lalaki na nagtang­kang pumalit sa isang propesyunal na football player sa pagkuha ng pagsusulit sa isang unibersidad.

Sa report ng state media mula sa Egypt, humalili ang lalaki kay Mostafa Mohamed, 24-anyos, na nasa Cameroon ng panahong iyon, kasama ang koponan nito para sa Africa Cup of Nations.

Sinasabing nagparehistro so Mohamed sa pag­kuha ng pagsusulit sa unibersidad sa Cairo pero na­pansin ng isa sa mga opisyal na hindi ang player ang nakaupo at sumasagot ng pagsusulit.

Sinabi naman ng impostor na nais lang niyang tulungan ang kaibigan na si Mohamed, at inamin na tatlong beses na siyang kumuha ng pagsusulit para sa atleta.

“He is my friend and his future is going to be de­stroyed if he doesn’t take the exam,” ayon sa impos­tor. “I just wanted to help.”

Hindi malinaw kung pinakiusapan ng atle­ta ang impostor para gawin ang insidente, at kung ano ang posibleng parusa sa huli. (Kiko Cueto)