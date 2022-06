Atkinson nagbago ang isip

NAGBAGO ng isip si Kenny Atkinson, piniling manatili na lang sa Bay Area kaysa lumipat sa Charlotte.

Ibig sabihin maghahanap muli ang Hornets ng bagong coach.

Iniulat ng The Associated Press na hindi na aalis si Atkinson bilang assistant coach ng National Basketball Association champion Golden State Warriors at hindi na tatanggapin ang head coaching job sa Charlotte.

Higit isang linggo na ang nakakaraan nang tanguan na ni Atinson ang four-year contract sa Hornets. Pero hindi napirmahan ang kontrata.

Bukod sa Charlotte, wala pa ring coach ang Utah Jazz.

Kailangan ang coach para may magsasabi kung sino ang tatapikin ng Charlotte sa NBA Draft sa June 23. Dalawa ang picks ng Hornets sa first round – No. 13 at No. 15 – may isa pa sila sa 45th.

Sinibak ng team si James Borrego noong April. Nasa radar ng Hornets sina Mike D’Antoni, Terry Stots at Darvin Ham. (Vladi Eduarte)