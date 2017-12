Atio slay suspek pinalaya ng Senado

Pinalaya ng Senado ang grand praefectus o president ng Aegis Juris fraternity na si Arvin Balag matapos na ipag-utos ito ng Supreme Court (SC).

Mahigit dalawang buwan din na nakulong sa Senado si Balag dahil sa pagtangging makipagtulungan sa imbes­tigasyon kaugnay ng pagkamatay ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III sa hazing ng kanilang fraternity.

Pero binigyang-diin ng SC na nana­natili pa ring nakabin­bin ang kanilang desisyon sa mismong merito ng petisyon ni Balag.

“ORDER in the interim the immediate release of petitioner Arvin Balag on the basis of his prayer set forth in his motion to resolve petition pending the resolution of the instant petition by the Court,” ayon sa dalawang pahinang resolusyon na may petsang Disyembre 12, 2017 at pirmado ni SC Clerk of Court En Banc Atty. Felipa Anama.

Ipinahayag naman ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson na nirespeto at sinunod ng Senado ang utos ng SC na palayain si Balag upang maiwasan ang Constitutional crisis lalo na’t panahon ngayon ng Kapaskuhan.

“We did so, all in the spirit of Christmas not to mention our desire to avoid a Constitutional crisis during this holiday season,” pahayag ni Lacson, chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs.

Pero hindi aniya nila isusuko ang karapatan ng Senado bilang co-equal branch ng pamahalaan.

Sa panig naman ng mga magulang ni Castillo, ipinahayag ng ama nito na umaaasa sana sila na magtatagal pa sa kulungan si Balag.

Pero, sinabi ni Horacio Tomas Castillo Jr. na may batas na dapat sundin at tiwala pa rin silang makakamit ang hustisya para sa kanyang anak.

“Hindi kami titi­gil, lahat sila lalabanan namin,” ayon kay Ginoong Casti­llo.