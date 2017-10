Atio slay ala-Lenny Villa case

Hindi dapat magaya kay Ateneo first year law student Leonardo ‘Lenny’ Villa o sa sinapit ng iba pang biktima ng hazing ang kaso ng University of Santos Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Pahayag ito ni Senador Joel Villanueva sa gitna ng isyu ng cover-up sa kaso ni Castillo ng mga miyembro ng Aegis Juris na ang ibang nasasangkot ay abogado na.

“We should not allow that to happen, otherwise Atio’s life will just be part of the statistics,” mensahe sa text ni Villanueva sa Abante.

Hinikayat ni Villanueva ang iba pang kasamahan sa Senado na irekomenda ang paghahain ng lahat ng posibleng mabibigat na kaso laban sa mga sangkot hindi lamang sa hazing kay Castillo kundi ma­ging sa mga nangunguna sa tangkang cover-up.

“Dapat din irekomenda ng Senado ang pag-file ng kaso laban sa lahat ng sangkot pati na mga accessory to the crime. Name it obstruction of justice, perjury, disbarment, etc.,” pahayag pa ni Villanueva.

Nasawi si Villa sa initiation rites ng Aquila Legis, isang fraternity sa Ateneo de Manila University School of Law, noong Pebrero 1991.

Nagtamo ng serious physical injuries si Villa at isinugod sa Chinese General Hospital (dito rin isinugod si Castillo) su­balit pumanaw ito noong Pebrero 10, 1991.

Dalawampu’t anim na miyembro ng Aquila Legis ang kinasuhan at nilitis sila sa sala ni Judge Adoracion Angeles ng Caloocan City Regional Trial Court.

Nobyembre 1993 ay ibinaba ng hukuman ang desisyon kung saan napatunayang nagkasala sa kasong homicide ang 26 na miyembro ng Aguila Legis. Hinatulan sila ng minimum na 10 taong pagkabilanggo at maximum na 14 taong pagkakulong.

Inakyat sa Court of Appeals ang kaso at noong Enero 2002 ay pinawalang-sala ang 19 mula sa 26 na akusado sa pagkamatay ni Villa dahil wala umanong ebidensiya na nagkaroon ng sabwatan sa hazing ang mga lider ng Aquila Legis at sinabi pang ‘willing victim’ si Villa.





Nakarating sa Supreme Court ang kaso at noong Pebrero 1, 2012 ay ibinaba ng Second Division nito ang desisyon kung saan ay limang miyembro ng Aquila Legis ang napatunayang nagkasala sa pagkamatay ni Villa.

Pinatawan ang limang akusado ng apat na buwan hanggang apat na taong pagkabilanggo at ipinag-utos din na magbayad ng P1 milyon sa moral damages at P50,000 danyos.