Atio killers ididiin ni Ventura

Aalisin sa criminal charge sheet ang suspek na si Marc Anthony Ventura kasunod ng pagpasok nito sa Witness Protection Program (WPP) kapalit ng kanyang pagtestigo laban sa mga sangkot sa hazing death ng University of Santo Tomas (UST) freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Ito ang tiniyak kahapon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa paniniwalang sapat na ang testimonya ni Ventura para madiin ang mga sangkot sa pagkamatay ni Castillo.

“Mr. Ventura will be dropped as a respondent. That would be a consequence of his being a state witness,” ayon pa kay Aguirre.

Sinabi ni Aguirre na base sa isinagawang ebalwasyon sa sinumpaang salaysay ni Ventura lu­malabas na ito ay kapani-paniwala dahilan kung kaya tinanggap siya sa WPP.

“For you to be qualified under WPP, you should not appear to be the most guilty. And he is not the most guilty upon our assessment,” paliwanag pa ni Aguirre.

Una nang pinangalanan ni Ventura ang 23 fraternity brother niya sa Aegis Juris sa kanyang sinumpaang salaysay kung saan idinetalye rin nito ang ginawa kay Castillo hanggang sa binawian ito ng buhay matapos isugod sa Chinese General Hospital.