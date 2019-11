Atimonan One ECC bawiin

BITBIT ang maraming mabibigat na ‘buko’ o coconut tree galing Quezon ay nagsagawa ng kilos protesta ang environmental advocates at mga kinatawan ng komunidad ng lalawigan sa harap ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) upang hilingin ang kanselasyon ng Environmental Compliance Certificate (ECC) na ipinagkaloob sa Atimonan One Energy (A1E), makaraang madiskubre ang maraming pag­labag nito sa ‘environmental and community education requisites’.

Kasamang naghain ng petisyon kahapon sa DENR sina Monsignor Emmanuel Ma. L. Villareal, kinatawan ng Quezon for Environment, Father Warren Puno, ng Ministry of Ecology, Diocese ng Lucena-Quezon; Reynaldo Upalda, kinatawan ng Atimonan Power to the People; Gerard Arances ng Center for Energy, Environment and Development Inc. (CEED); Bibiano Rivera Jr., ng Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ) Inc., at Marie Marguerite Lopez ng Sanlakas para suspendihin at kanselahin ang ipinagkaloob na ECC sa Coal-Fired Power Plant Project ng A1E sa Brgy. Villa, sa Atimonan, Quezon.

“The ECC issued to A1E in 2015 clearly stated specific requirements before they are able to clear land, and that an Information, Education and Communication (IEC) program should be conduc­ted to ensure that all stakeholders, especially local residents, fully understand the risks posed by the project and what A1E’s proposed mitigating measures are. We are concerned that they have not succeeded in following through with both,” paliwanag ni Bernardo Gregorio, legal counsel ng Power for People Coalition (P4P).

Sinabi naman ni Fr. Puno, may apat na planta na ng coal ang kanilang lalawigan na tinatawag nang ‘coal capital’ kaya hindi na nila hahayaan na tayuan pa ito ng isa pang Atimonan One, na pag-aari ng Meralco ng kanilang ‘dirty source of energy.

Aniya, maraming pinutol na puno at pinatag na ang kabundukan sa kanilang lalawigan para pagtayuan ng AIE nang walang ipinakikitang permit mula sa lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensiya ang Meralco.

“Humihingi kami ng permit sa lokal na pamahalaan pero walang maibigay, maging dito sa DENR. Ngayong nabuko namin na maraming paglabag ang Meralco Gen. sa kanilang Atimonan One kaya naghain kami ng petisyon sa DENR na kanselahin ang ibinigay sa kanilang ECC,” ayon sa Pari.

Iginiit ng Fr. Puno, na 25 taon ang kontrata ng Atimonan One kaya ngayon pa lamang ay puspusan ang kanilang pagharang dahil ang coal power plant na itatayo sa kanilang lalawigan ay hindi lamang ang kalikasan ang sisirain, kundi magiging malaki rin ang epekto nito sa ‘climate change’ sa ating planeta.

Nabatid na mula 2016-2017, ang A1E ay pina­yagang makapagputol na ng halos 3,500 coconut trees, bukod pa sa ibang uri ng mga puno kapalit umano ang pangakong milyon-milyong halagang kikitaing buwis na ibabayad sa lokal na pamahalaan.

Sinabi naman ni P4P Coalition Convenor at CEED Executive Director Arances, ang pagkakalbo ng kagubatan at pagputol sa maraming mga puno ay isang malaking kawalan sa mga residente ng Atimonan. (Dolly Cabreza)