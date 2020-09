Atimonan may panlaban kontra COVID-19

Tinanggap ng mga residente ng Atimonan,Quezon kamakailan ang electric jeepney mula sa Atimonan One Energy,Inc.(A1E) at e-Sakay,Inc.

Ang e-jeep na nagkakahalaga ng

PhP1.07M, ay ibinigay kay Atimonan Mayor Rustico Mendoza, na labis na nagpasalamat dahil magagamit ito ng bayan sa paglaban kontra COVID-19 pandemic.

Bagamat 16 pasahero ang kapasidad ng bagong e-jeep, lilimitahan lang sa 8 katao ang sakay nito kada biyahe upang makasunod sa social distancing.

Labis namang nagpasalamat si Mendoza sa MeralcoPowerGen (MGen) at A1E sa patuloy na pagsuporta sa munisipalidad.

“This is part of our vision for Atimonan to be part of modernization efforts that are being done at the national level,” saad ng alkalde.

Ang e-jeep project ay bahagi ng pangako ng A1E’s na makapagtayo ng “sustainable, progressive, self-reliant and empowered community” sa pamamagitan ng implementasyon ng social development projects at programa katuwang ang LGU.

“This project is consistent with MGen and A1E’s core values and business strategy, which are aligned with One Meralco Group’s sustainability agenda that focuses on power, planet, people and prosperity,” paliwanag ni MGen president at CEO Rogelio L. Singson.