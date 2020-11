Ati-Atihan panghakot ng turista sa Boracay

Bukas si Malay Sangguniang Bayan (SB) member Dalidig Yap Sumndad para sa mungkahing ipagdiwang ang Ati-Atihan Festival sa isla ng Boracay.

Aniya, sa tulong ng selebrasyon na sinasagawa tuwing Enero, maaari umano nitong mapalakas ang loob ng mga residente ng Malay matapos ang ilang buwan na pagka-lockdown dulot ng COVID-19 pandemic.

Ilang taon na umanong nagsasagawa ng sariling bersyon ng Ati-Atihan ang Boracay.

Para naman kay SB member Dante Pagsuguiron, maaaring magsagawa ng mga bagong paraan para makahikayat muli ng mga turista sa isla, habang kinokontrol ang hawaan ng virus. Maaari umanong baguhin ng mga organizer ng pista ang kanilang mga aktibidad upang makasunod sa new normal. “It would be great for tourists to experience Ati-Atihan in Boracay Island,” sabi pa ng opisyal. (Prince Golez)