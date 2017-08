ATHLETES SA BOC APRUB SA COA

Ipinagtanggol kahapon ni Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon ang nabunyag na pag-empleyo nito ng 28 aktibo at retiradong atleta at idiniin pa na kinonsulta nila ito sa Commission on Audit (COA).

Una nang ibinunyag ng dalawang mambabatas sa Kamara na nag-eempleyo ang BOC ng mga aktibo at retiradong atleta sabay kwestyon sa kwalipikasyon ng mga ito at kung magkano ang pinasasahod sa kanila ng ahensya.

Kasama ni Faeldon na humarap sa mga mamamahayag ang dating basketball player na si Kenneth Duremdes at kanyang chief of staff na si Atty. Mandy Therese Anderson nang ipaliwanag kung bakit kinakailangan nilang kunin ang serbisyo ng mga atleta sa BOC.

“This is not something that we put up. This is a well-thought out program,” ani Faeldon. Batid umano ito ng COA at wala namang nakitang paglabag sa batas ang ahensya kaya itinuloy nila ang programa.

“We consulted COA regarding sports development program,” sabi ni Faeldon.

ANO ANG TRABAHO NG MGA ATLETA?

Sa paliwanag ni Faeldon, kinuha nila ang mga atleta bilang “technical assistants” para makatulong na mai-promote sa publiko ang magandang imahe ng BOC.

Nilinaw rin nito na hindi mga empleyado ng BOC ang mga atleta kundi nasa ilalim ng contractual o job order batay sa Customs Special Order (CSO) Number 58-2016 sa posisyong Technical Assistance for Special Activities sa Office of the Commissioner.

“The first thing we need to bridge is the gap between the Bureau of Customs and the Filipino people and we need to bring in effective communicators, iconic players like Kenneth Duremdes, Marlou Aquino who have millions of Filipino followers because the Filipino love basketball,” ani Faeldon.

Nagsasagawa umano ang mga naturang atleta ng sports clinic para sa mga anak at dependents ng BOC employees at kumukuha rin ng feedback mula sa mga pamayanan ukol sa kanilang mga sentimyento laban sa ahensya.

Itinataas rin umano ng mga atleta ang tiwala ng publiko sa BOC.





Bukod dito, nagsisilbi rin umano ang mga atleta bilang intelligence agents ng BOC.

“That is precisely they are there. Why? Because nobody expects them to be gathering information (for) the bureau. So they are the most effective intelligence information gatherer,” diin ni Faeldon.

Pero, sa ngayon aniya ay hindi na epektibo pa ang mga naturang atleta bilang intelligence agents dahil nabunyag na sa publiko ang trabaho nila sa BOC.

P50K KADA BUWAN

Samantala, base sa inilabas na dokumento ng BOC, tumataginting sa P50,000 kada buwan ang tinatanggap na sahod nina Duremdes, Aquino, at volleyball player Alyssa Valdez.

“The BOC is known as one of the most corrupt government agencies for more than a century. We must change this perception by convincing the public and encouraging our employees to help reform the agency. We need these players to do that,” sabi pa ni Faeldon.