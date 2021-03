Athlete Jayvee Sumagaysay balak mag-showbiz

Likas na sa ating mga Pilipino ang pagkahumaling sa larangan ng sports mapa basketball o volleyball man yan. Aba Trending na pinag-uusapan ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay.

Kaya naman ang aking chika ngayong araw ay isang atleta na nakilala sa larong volleyball, at kapag narinig mo ang pangalang Jayvee Sumagaysay tiyak na unang papasok sa isip mo ang PLDT Home Fibr Hitters. Pero bago natin lubusang usisain si Jayvee, wag kalimutan bumili ng kopya ng Abante at Abante Tonite lalo na tuwing Miyerkules para updated ka sa aming mga kaabang-abang at trending na chika. Nitong nakaraan lamang ay aking naka-kwentuhan si Jayvee (Pwede ba! Close kaya kami Hello!) at akin nga siyang kinamusta kung ano ang kanyang mga pinagkakaabalahan ngayong panahon ng pandemya. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa ang mundo ng sports sa matinding naapektuhan lalo na ng i-lockdown ang Metro Manila.

“Since nag start ang pandemic wala muna kaming game and till now hindi pa ulit kami bumabalik sa pagpa-practice kaya nung June inisip ko kung ano ang pwede kong pagkakitaan” chika ni Jayvee.

Dahil sa pagiging madiskarte sa buhay at para masustentuhan ang kanyang pamilya nagbukas ito ng isang food business na tinawag niyang “Sherep” (oh! Diba ang sherrapp) at kahit na pandemic o panahon ng taghirap ay patuloy pa rin ang mga biyayang kanyang natatanggap dahil naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo.

Kaya bilang pagpapasalamat ay hindi nakakalimutan ni Jayvee mag-share ng kanyang blessing sa pamamagitan ng pamimigay ng pagkain sa mga kapus-palad ito ay sa tulong na rin ng kanyang mga kaibigan.

Bukod sa pagiging abala sa negosyo isa din sa pinagtuunan ni Jayvee ng pansin ay ang pagpapaganda ng kanyang katawan (Yun oh! Mas ma-sherap!) workout with friends nga ang peg ni Jayvee ano kaya ang kanyang pinag-hahandaan?

Nang tanungin ko kung bakit siya nagpapaka-hot sambit niya “Meron kasi akong pinaghahandaan pero ‘di ko pa pwedeng sabihin kasi baka maudlot abangan niyo nalang”.

Naulinigan ko naman sa aking mga chismosang kapitbahay mukhang gusto na rin pasukin ni Jayvee ang pag-aartista gaya ng kanyang matalik na kaibigan na si John Vic De Guzman (OMG! Kaya pala may pag balik alindog program) sa palagay ninyo anong genre kaya bagay si Jayvee?

Magpapasexy na rin kaya siya? Well! Abangan natin lahat ng yan sa mga susunod na kabanata.

Nang mapag-usapan naman namin ang lovelife tinanong ko kung may jowa o nililigawan ba siya ngayon o kung sino ba ang nagpapasaya sa kanyang puso.

“Ano ba Dj Tin hirap naman sagutin niyan, hindi taga showbiz ‘wag nalang natin pangalanan pero may nagpapasaya sa akin ngayon” humahalakhak na pagtatapos ng aming chikahan. Kaya naman Jayvee as your friend at sa ngalan ng aking mga mosang kapitbahay support lang kami sa kahit anong karera na gusto mong tahakin. Goodluck and always stay humble.