Atenista kinilala ng mga US psychologist

Muling namayagpag ang isang Pilipina matapos na gawaran ng 2021 Global Citizen Psychologist Citation ng American Psychological Association (APA).

Si Ateneo de Manila University (ADMU) psychologist Dr. Maria Regina ‘Gina’ Hechanova-Alampay ang kauna-unahang Pilipina na nakatanggap ng naturang award.

Kinilala si Hechanova-Alampay ng APA Division of International Psychology (Division 52) dahil sa kanyang naging kontribusyon sa field ng psychology kung saan nakinabang ang local at international community.

Kabilang sa kanyang mga naging ambag ang ‘development of community mental health interventions’ at pangunguna sa drug rehabilitation programs kasama ang ‘Katatagan, Kalusugan ang Damayan ng Komunidad’ na ginagamit ng local government units at ng Bureau of Jail Management and Penology.

Bilang dating pangulo ng Psychological Association of the Philippines (PAP), pinangunahan ni Dr. Hechanova-Alampay ang pagbuo ng ‘Katatagan’, isang resilience-based, non-specialized intervention program na ginagawa ng mga paraprofessional. Noong isang taon, tinulak ng Pinay na maging digital itong nasabing programa.

“I am grateful to Ateneo because it has provided a lot of support for what we do. The university funded the research and training when we created the Katatagan resilience program for survivors of Typhoon Haiyan in 2013,” banggit ng psychologist.

“It also funded the research and development of Katatagan Online in 2020. My colleagues in the Psych department have been developing evidence-based psychological interventions as our contribution to nation-building and being professionals for others. For me, this is a recognition of our work,” dagdag niya.

Samantala, binati naman ng Department of Science and Technology-National Research Council of the Philippines (DOST-NRCP) si Hechanova-Alampay sa pagkakatanggap ng nasabing award.

“Congratulations, Dr. Maria Regina M. Hechanova-Alampay, for being awarded by the American Psychological Association with the 2021 Global Citizen Psychologist Citation!” saad ng ahensiya sa Facebook, Agosto 13. (Kiko Cueto)