Ateneo solido kay coach Tab

BUONG suporta ang ibinigay ng mga Ateneo players partikular na nina Dave Ildefonso at SJ Belangel sa dati nilang head coach na si Tab Baldwin sa gitna ng paninisi ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) sa nasabing mentor tungkol sa kinahinatnan ng Gilas Pilipinas.

Miyerkoles nang ibahagi sa social media account nina Ildefonso at Belangel ang post nila gamit ang #BEBOB.

Ang BEBOB o Blue Eagle Bond of Brothers ay isang sigaw ng laban o battlecry na sinimulan ni Baldwin noong kanilang kampanya sa University Athletics Association (UAAP) noong 2017 nang sila ay sumabak sa championship game.

“We few. We happy few. We Bond of Brothers. For He today that sheds his blood for me shall be my brother. #BEBOB,” ayon sa nasabing post ng mga manlalaro.

Nauna dito ay nagbigay ng pahayag si SBP President Al Panlilio kung saan ay sinisisi nito si Baldwin tungkol sa naging kapalaran ng Gilas sa pagsabak, partikular na sa nakaraang 31st Southeast Asian Games (SEAG), at nagdaang third window ng FIBA Asia Cup.

Nalaglag sa kamay ng Pilipinas ang 30-taong titulo sa SEA Games matapos na mabigo sa Indonesia nitong Mayo, at ang pagpuwesto lamang ng ikasiyam sa FIBA Asia Cup, sa ilalim ni coach Chot Reyes. (Annie Abad)