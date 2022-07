Ateneo shooting panggising sa PNP – Sec Trixie

Dapat magsilbing wake-up call sa Philippine National Police (PNP) ang malagim na insidente ng pamamaril sa Ateneo de Manila University na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong katao at pagkasugat ng isa pa.

Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na pinaalalahanan na ang PNP na maging alerto sa lahat ng oras dahil sa mga hindi inaasahang mga insidente na magdulot ng panganib sa mga tao.

“It’s a wake up call that there are dangers out there so that the PNP is put on notice. They are put on notice about the possibility of these things,” ani Angeles.

Nakaalerto na aniya ang mga pulis at nasa kustodiya na ng mga awtoridad ang doktor na namaril at nagpapatulot ang imbestigasyon.

Naunang nagpahayag ng kalungkutan ang kalihim sa naganap na insidente at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ng mga nasawi sa pamamaril. (Aileen Taliping)