Ateneo back-to-back champion

HINDI na hinayaan ng Ateneo Blue Eagles na makahirit ng do-or-die ang University of the Philippines Fighting Maroons, winalis ang karibal, 99-81, saka muling dinagit ang titulo ng 81st University Athletic Association of the Philippines men’s basketball kagabi sa Big Dome sa Quezon City.

Kasama ang 88-79 Game 1 win noong Linggo, winalis ng ADMU Blue Eagles ang UP Fighting Maroons sa harapan ng 23,471 fans na dominado ng mga tagasunod ng huli na dumadalangin ding huling milagro para sa kanilang manok.

Si super senior at team skipper Paul Desiderio ang nagbigay ng 3-0 lead sa Peyups sa kanyang triple sa 9:46 ng opening period para sa tanging angas ng team na humaba pa ang bangungot sa 32 taon na makuha ang unang korona na magiging ika-2 sana kung sakali.

Mula sa pagkalubog na ‘yun, pumagaspas na ang mga pakpak ng Eagles at unti-unting iniwanan ang natureteng Maroons para matagumpay na maidepensa ang kampeonato at nasilo ang ika-10 na sa lahatan sapul noong 1978.

Petmalu lodi sa ika-2 sunod na pagkakataon si Ferdinand ‘Thirdy’ Ravena III sa hanay ng Loyola Heights-based basketeers sa kinumpas na career-high 38 points, sahog ang 6 assists, 5 rebounds at 3 steals sa 32:38 job.

Balanseng umayuda sina Rookie of the Year Angelo Kouame ng 22 points at 21 rebounds, at Raffy ­Verano ng 11 markers.

Ineklipsehan ng 3 ang may 4 na twin digit sa hanay ng mga basketbolistang taga-Diliman na kinarga ni Mythical 5 member Juan Gomez de Liaño sa 24 pts. at 8 rebs., MVP Bright Akhuetie na may 19 markers at 7 boards, Desiderio na may 13 at 7, at Javi Gomez de Liaño na naka-11 puntos.

Si Ravena pagkaraan ang hinirang na Finals MVP, kasama ang muntik na natrabahong triple-double sa opener.

May 29.5 points, 8.0 rebounds, 6.5 assists at 2.5 steals siyang ave­rage sa finals.