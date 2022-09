Ate Vi muntik madulas dahil sa apo

Kamuntikan nang madulas ang Star for All Seasons na si Vilma Santos sa sarili niyang vlog sa YouTube kasama sina Luis Manzano at Jessy Mendiola dahil sa paparating niyang apo.

Naglaro kasi sila ng “category challenge” kung saan bubunot si Luis ng letters at iisip sila ng mga word starting with it, pero may kaugnayan sa mga baby.

Sa isang category kung saan baby names na ang iisipin nila, nabunot ni Luis ang letter V.

“Vilma!” agad na sigaw ni Ate Vi. Which is hindi naman puwede na katukayo niya ang apo. So binago niya ito at ginawang Velvet.

Vina naman ang sagot ng aktor.

Nang turn na ni Jessy, aniya, “Violet. Violet Rose Tawile Manzano.”

“Mas maganda (ang sagot). Maganda ‘yung kanya, flower. Talo tayo du’n,” ani Luis. Na sinang-ayunan naman ni Ate Vi.

Posible kayang iyon na ang magiging name ng baby nila Jessy at Luis? Sa gender reveal kasi na ginanap kamakailan, babae ang magiging anak nila.

“Oh my gosh. Nag-reveal na kayo ng name, ‘di ba?” tanong ni Ate Vi.

“Hindi pa, hindi pa. Secret muna,” sagot ni Luis.

“Naku muntik na akong madulas! My God!” say ni Ate Vi, na buti na lang daw at napigilan ang kanyang bunganga na masabi ang ipapangalan sa kanyang apo.

So in the coming months, or vlogs, pa natin malalaman kung ano ang magiging name ng baby girl nina Luis at Jessy.

Sa ngayon, Peanut pa din ang palayaw ng apo ni Ate Vi. (Batuts Lopez)