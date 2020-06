Ate ni Kim rumesbak sa mga basher

Muling lumantad si Kam Chiu, ang ate ni Kim Chiu, para ipagtanggol ang kapatid mula sa mga mapanghusgang netizen sa social media. Hindi hinayaan ng ate ni Kim na lamunin nang buo ang aktres sa mga natatanggap nitong pamba-bash sa social media.

Ikinalungkot nga ng kampo ni Kim na umani ang pagkanta nito kamakailan sa Wish 107.5 Bus ng kanyang viral song na ‘Bawal Lumabas’ ng most disliked. Ibig sabihin, mas mataas ang bilang ng dislike button kesa sa like button.

Ibinahagi ni Kam ang video ng behind the scene habang kumakanta si Kim sa loob ng Wish Bus. Kitang-kita na nahirapan ang aktres na tapusin ang shoot na iyon dahil hindi talaga nito mapigilan ang kanyang emosyong dinadala.

“Singing inside the wish bus is like facing a big fear for her, ‘di ko alam kung ready siya, kasi dyan nagsimula ang pinakalat na video to bash her honest mistake. Parang ako natatakot sa kanya, but she said “okay lang. Go lang tayo.” She is so brave! Sang the song inside the wish bus, face the people who will put her down again once the video will be out, and sang the song live for the first time, which took her hours long to record because of the lyrics that hit her when she sings it,” sabi pa ni Kam sa caption ng video na kanyang in-upload.

Sa kabila ng bumubuhos na negative comments kay Kim, suportado ito ng kaibigan na si Maja Salvador na nag-comment pa ng “hug kimmy (heart emoji)” sa post ni Kam. (Athena Yap)