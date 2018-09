Ate Mayor Abby, nilampaso si Dayunyor Junjun sa survey

Hindi na pala mapakiusapan ni dating Vice President Jejomar Binay ang dalawa niyang anak na magbigayan na lang imbes na maglaban kung sino sa kanila ang magiging mayor ng Makati sa eleksyon sa Mayo.

Pinilit kumbinsihin ng matandang Binay si ate Mayor Abby at Dayunyor Junjun na magkaayos na lang at magbigayan pero ayaw magpaawat ng dalawa at walang gustong magbigay, kahit na siguradong pupulaan ng marami ang tigas ng kanilang ulo at hindi pagsunod sa kanilang ‘patriarch’.

At dahil hindi nga magkasundo ang dalawang anak, nag-utos ang matandang Binay ng survey para malaman kung sino sa dalawa ang mas love ng mamamayan ng lungsod.

Ang petmalu rito, ayon sa aking bubwit, mas gusto ng mga taga-Makati si ate Mayor Abby Binay kaysa kay Dayunyor Junjun Binay kung sa panahong ito gagawin ang eleksyon.

Ito ang resulta ng survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng Binay patriarch para malaman kung sino ang dapat magbigay sa dalawa niyang anak. Kung sa panahong ito gagawin ang eleksyon, ilalampaso ni ate Mayor Abby si Dayunyor Junjun.

Lumitaw sa survey na 69% ng respondents ang gusto si ate Mayor Abby habang 21% lang ang kay Dayunyor Junjun. At kung tatakbo ring mayor si dating Vice Mayor Kid Peña at si Ricky Yabut na anak ni dating mayor Nemesio Yabut, si ate Mayor Abby ay may 65 %, Dayunyor Junjun 20 %, Kid Peña 12 % at Ricky Yabut 3 %.

Ayon pa sa aking bubwit, kapag hindi talaga naawat ang magkapatid na maglabanan sa eleksyon sa Mayo, maaaring mahati at magkasira ang pamilya at kanilang mga kaanak na mapipilitang magkampihan.

Susuportahan kasi ni dating VP Jejomar Binay si ate Mayor Abby samantalang mamanukin naman ni Dr. Ele­nita Binay si Dayunyor Junjun.