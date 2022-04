Nanguna ang actor na si Arjo Atayde sa isang survey na ginawa ng Istratehiya Inc. mula Marso 17 hanggang 20, sa congressional race Quezon City District ng 74.9% laban kay Rep. Peter Anthony ‘Onyx’ Crisologo na nakakuha ng 25.1%.

Ginawa ang survey sa ilalim ng basehan ng mga dahilan para iboto ang isang political candidate at kabilang dito ang kakayanang tumulong sa ibang tao, ang sipag sa pagtatrabaho, ang kapasidad na intindihin ang mga pinagdadaanan ng mahihirap, talino, katapangan, tibay ng loob, pananampalataya, ang hindi pagiging isang tradisyunal na politiko, ang kakayanang magbigay ng inspirasyon, at marami pang iba.

Ngayong panandaliang hihinto ang kampanya dahil sa Semana Santa, pinasalamatan ni Atayde ang mga volunteer sa kanilang suporta, at idiniin nito na itutuloy niya ang pagkalat ng impormasyon sa mga botante ukol sa mga plano niya para sa distrito sa halip na sumagot sa negatibong pangangampanya.

Ibinunyag ni Atayde na ilan sa kanyang mga tagasuporta ang nagsabi sa kanya na mayroong black propaganda na umiikot tungkol sa kanya matapos lumabas sa survey na nangunguna siya sa congressional race sa QCD1.

“Hindi ko na po pinapansin ang mga anonymous na naninira sa akin; my focus is to inform the voters about what I plan to do for the district,” sabi ni Atayde.

“Right now what the families of QCD1 needs is H.E.L.P., not black propaganda. Hindi po nakakatulong ang black prop. Ang kailangan po nga taga-Distrito Uno ay tulong, hindi tsismis.”

Ayon kay Atayde ang H.E.L.P. ang kumakatawan sa kanyang plataporma at mga programa para sa QCD1: Health, Education, Livelihood, at Peace and order.