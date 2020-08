Atat sa Sta. Monica-Lawton Bridge

Sa mga proyekto ng Build! Build! Build! Program, ang Santa Monica-Lawton Bridge ang pinakakahintay ko sa lahat.

Noong 2013-2016 sa pagpasok sa trabaho, umaga’t hapon ang biyahe natin mula Meralco Ave (Pasig) hanggang Rizal Drive (BGC). Sa umaga, pinamabilis na ang Pasig Blvd – C5 na ruta; samantalang JP Rizal-Pioneer naman sa hapon. Inaabot ako diyan ng 50-55 minuto. Hindi masyado, kumpara sa mga naglalakbay ng 2-3 oras kada araw papasok o pauwi mula sa trabaho. Pero sa layong 7 kilometro, subra-sobra na ang oras ko sa kalsada.

Sabi ni DPWH Secretary Mark Villar, magiging 10-12 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Ortigas at BGC gamit ang bagong tulay. Sa halip na makipagsiksikan sa Guadalupe Bridge o sa Bagong Ilog Bridge, mas maginhawa na sa mga katulad ko ang dumaan sa Sta Monica-Lawton Bridge.

Ang Santa Monica-Lawton Bridge, o’ BGC Ortigas Link Bridge, ay may 4 na lanes mula sa Lawton Ave, Makati hanggang Sta. Monica St, Pasig. May habang 961.427 metro at gagastusan ng P1.6 bilyon sa Phase 1. Paiikliin nito ang biyahe sa pagitan ng BGC (Taguig) at Ortigas Center (Pasig).

Nag-groundbreaking ang proyekto noong Hulyo 2017 at matatapos sa first quarter ng 2021. Ayon sa Build Build Build chairperson Anna Mae Lamentillo, 53% na ang natatapos sa nasabing tulay noong Hulyo. Sa pagbubukas ng tulay, tinatayang 30,000 sasakyan ang gagamit nito araw-araw na magbabawas ng 25% sa volume ng Guadalupe at Bagong Ilog.

Sa Phase 2 ng proyekto, magtatayo naman ng viaduct mula sa Lawton hanggang sa entrance ng BGC, at mula sa Shaw Blvd hanggang Santa Monica.

Hindi naman smooth ang naging takbo ng proyekto. Sa umpisa, mariin na etong tinutulan ng mga residente ng Barangay Kapitolyo, Pasig. Noong 2014 pa lamang, maraming tarpaulin ang inilagay ng mga residente sa mga kalye patungong Sta. Monica. “Save Barangay Kapitolyo! No to Sta. Monica-Lawton Bridge!” – ang sigaw nila.

Ayon sa barangay, lalo lamang sisikip ang daloy ng trapiko sa mga barangay road, at mako-kompromiso ang siguredad ng mga nakatira sa barangay. May 15,000 constituents ang Barangay Kapitolyo.

Panahon ni MMDA Chair Bayani Fernando unang lumabas ang plano ng tulay. Noong 2013, sinabihan ng DPWH ang barangay na itutuloy ang pagtatayo ng tulay. Nagkaroon ng dialogue sa pagitan ng barangay at ng DPWH noong panahon ni Mayor Maribel Eusebio. Dito inilatag ang proposal na idaan sa ilog ang viaduct patungong Pasig Blvd, sa halip na ipasok sa Barangay Kapitolyo palabas sa Shaw Blvd.

Base sa inilabas na plano ng DPWH, hindi pinakinggan ang panukala ng LGU ng Kapitolyo at Pasig City. Mukhang idudugtong ang dulo ng tulay sa Sta Monica side sa masikip na West Capitol Drive para makalabas ng Shaw Blvd.

Sa ngayon, hinihingi ng mga residente at business owners sa Bgy Kapitolyo, Pioneer St at Shaw Blvd ang “Traffic Plan” kapag binuksan na ang Santa Monica-Lawton Bridge. Ngayon pa lamang, dapat nang makita ng mga residente at negosyante sa lugar ang magiging impact ng tulay sa kanilang buhay at kabuhayan, lalo na ngayon na bagsak ang mga negosyo dahil sa pandemic.