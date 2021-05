Atat sa bakuna unahin na, choosy iwanan

Pabor ang dalawang senador na unahin ng pamahalaan ang pagbabakuna sa ibang sektor kung ayaw pa ng mga nasa priority list upang maging mabilis ang vaccination rollout sa bansa at makuha ang target na herd immunity.

Ayon kay Senate President Vicente `Tito’ Sotto III, ang dapat gawin ay isama na sa pila kung sino ang gustong pabakuna.

“Ang totoo doon, kahit sino na, kaya lang nagbabagal lang dahil ang tagal ng rollout, ang bagal ng rollout,” ani Sotto.

Binanggit nito sa Cainta, Rizal kung saan ilang beses umano silang nagkausap ng alkalde na umaangal dahil wala pang nakakarating sa kanilang bakuna.

“Huli ko siyang nakausap, 200 doses ang napunta sa kanya. Ano ang ibig sabihin noon? First dose lang `yon?” sabi ni Sotto.

Kaugnay nito, kinalampag ng senador ang mga pamahalaang lokal gayundin ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) para bumilis ang vaccination rollout.

“[K]ahit sino, puwede na pumila na kayo ng pumila, magpalista kayo at `yong mga local, mga LGU, at saka `yong mga IATF, dapat apurahin `yong pagro-rollout,” pahayag ni Sotto.

“Marami naman tayong kababayan na pumapatak sa A2 eh. May comorbidity, ang dami. Kaya halos lahat na `yan, dapat tira ng tira. Vaccine na lahat, ang available, gamitin agad. Marami namang may ayaw eh. Bakit ninyo pipilitin yung ayaw?” dagdag ng senador.

Ganito rin ang pahayag ni Senador Francis Tolentino na hinikayat ang IATF para gamitin ang tinatawag aniya na “waterfalls policy” upang mas mabilis na mabakunahan ang mga Pilipino laban sa COVID-19.

Sa “waterfalls policy,” ayon kay Tolentino, maaaring ibigay sa ibang sektor na hindi kabilang sa A2 hanggang A3 category ang mga nakalaan sa kanila na COVID-19 vaccine kung magpapasya ang mga itong hindi muna magpabakuna.

Sabi pa ni Tolentino, maraming hindi kabilang sa priority list ng pamahalaan ang gusto nang magpabakuna samantalang maraming kabilang sa A2 at A3 category ang nag-aalangan o nagda-dalawang isip pa rin magpaturok kontra COVID at nanganganib na abutan ng expiration date ang mga biniling bakuna para sa kanila.(Dindo Matining)